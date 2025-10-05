október 5., vasárnap

Baleset

7 órája

Durva fotók készültek a vonatbalesetről: egy nő szenvedett életveszélyes sérüléseket

Címkék#vonatbaleset#személyvonat#baleset#életveszélyes

Egy 70 év körüli nő szenvedett súlyos sérüléseket a Napkor és Apagy között történt vonatbalesetben - íra meg a szon.hu.

Zaol.hu
A vonatbaleset során egy 70 év körüli nőt kórházba szállítottak Fotó: Bordás Béla

A portál szerint pénteken letarolt egy személyautót a Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat. A balesetben az autót vezető 70 év körüli nő sérült életveszélyesen, aki feltehetőleg a fék helyett a gázra léphetett. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg. A szon.hu azt írja, a nő beszorult és a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki.

Augusztus közepén a nagypeterdi vasúti átjáróban is hasonló baleset történt. Akkor a balesetben érintett vonat utasait egy Nagykanizsáig közlekedő pótlóbuszra szállították át.

 

 

