Durva fotók készültek a vonatbalesetről: egy nő szenvedett életveszélyes sérüléseket

A portál szerint pénteken letarolt egy személyautót a Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat. A balesetben az autót vezető 70 év körüli nő sérült életveszélyesen, aki feltehetőleg a fék helyett a gázra léphetett. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg. A szon.hu azt írja, a nő beszorult és a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki.

Az esetről testvérportálunk sokkoló fotókat közölt, melyeket ide kattintva meg.

Augusztus közepén a nagypeterdi vasúti átjáróban is hasonló baleset történt. Akkor a balesetben érintett vonat utasait egy Nagykanizsáig közlekedő pótlóbuszra szállították át.