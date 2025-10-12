október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnmegelőzés, drogprevenció 

1 órája

Így ismerheted fel szülőként a drogfogyasztás jeleit - zalai zsaruk a veszélyekről 

Címkék#Rendőrségi Drogprevenciós Program#szülő#veszély

Iskolásoknak és szüleiknek tartottak drogprevenciós előadásokat zalai rendőrök - számolt be róla a police.hu. Az elf bar és poco bar veszélyeire is felhívták a figyelmet.

Zaol.hu

Az országos Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a zalai rendőrök bűnmegelőzési és drogprevenciós előadásokat tartottak több zalaegerszegi általános és középiskolás diáknak és szüleiknek - írja a police.hu. A szakemberek bemutatták a kábítószerek fajtáit, a szervezetre gyakorolt káros hatásait, valamint a függőség veszélyeit. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a dohányzás – különös tekintettel az Elf Bar és Poco Bar – veszélyeire.

Diákoknak és szüleiknek tartottak előadásokat a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről.
Forrás: police.hu

A szülői értekezlet keretében a rendőrök megbeszélték a felnőttekkel, hogyan ismerhetik fel a kábítószer-fogyasztás jeleit, és miként támogathatják gyermekeiket abban, hogy biztonságban maradjanak – hiszen a megelőzés otthon kezdődik.

Két zalai drogfogás

A múlt héten két nagy zalai drogfogásról is hírt adtunk: Keszthelyen egy 43 éves helyi férfire, majd összehangolt akció keretében egy 45 éves sármelléki és 39 éves keszthelyi dílerre csaptak le a rendőrök.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu