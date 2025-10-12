Így ismerheted fel szülőként a drogfogyasztás jeleit - zalai zsaruk a veszélyekről 

Az országos Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében a zalai rendőrök bűnmegelőzési és drogprevenciós előadásokat tartottak több zalaegerszegi általános és középiskolás diáknak és szüleiknek - írja a police.hu. A szakemberek bemutatták a kábítószerek fajtáit, a szervezetre gyakorolt káros hatásait, valamint a függőség veszélyeit. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a dohányzás – különös tekintettel az Elf Bar és Poco Bar – veszélyeire.

Diákoknak és szüleiknek tartottak előadásokat a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről.

Forrás: police.hu

A szülői értekezlet keretében a rendőrök megbeszélték a felnőttekkel, hogyan ismerhetik fel a kábítószer-fogyasztás jeleit, és miként támogathatják gyermekeiket abban, hogy biztonságban maradjanak – hiszen a megelőzés otthon kezdődik.

Két zalai drogfogás

A múlt héten két nagy zalai drogfogásról is hírt adtunk: Keszthelyen egy 43 éves helyi férfire, majd összehangolt akció keretében egy 45 éves sármelléki és 39 éves keszthelyi dílerre csaptak le a rendőrök.