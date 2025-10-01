október 1., szerda

44 perce

Még az autószerelőnek is droggal fizetett a lekapcsolt keszthelyi díler

Címkék#drog#bűntett#Keszthelyi Rendőrkapitányság

Keszthelyen csaptak le a rendőrök egy helyi 43 éves férfira - jelent meg a rendőrség honlapján.

Zaol.hu
Még az autószerelőnek is droggal fizetett a lekapcsolt keszthelyi díler

Forrás: police.hu

Szeptember 25-én a Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói a közterületi támogató alosztály segítségével csaptak le egy 43 éves helyi férfira, aki ismeretségi körében különböző fajtájú drogokat árusított - írja a police.hu.

A rendőrök a kutatás során kisebb mennyiségben kábítószergyanús anyagot, és az árusításhoz használt eszközöket foglaltak le az elkövető lakásában.

A nyomozók a fogyasztói kör azonosítása során megállapították, hogy a férfi még a gépkocsijának a javításáért is kábítószerrel fizetett.

Az elkövetőt előállították, kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

 

