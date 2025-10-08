Csonttörésig fajult a vita a zalai faluban – a vádlott addig ütötte a sértett fejét, hogy az betört

A találkozás alkalmával az ittas sértett felszólította a vádlottat, hogy a házából még aznap költözzön el, emiatt köztük szóváltás alakult ki. A vádlott ingerült lett és lökdösni kezdte a sértettet, amelynek csonttörés lett vége. A jelen lévő két rokon próbált békítőleg közéjük állni, azonban a vádlott ököllel megütötte a sértettet a fején, aki ettől a földre esett. A vádlott lehajolt hozzá, és a földön fekvő ittas sértett fejét még többször megütötte.

A sértettet ököllel próbálta rávenni, hogy költözzön el. Csonttörés lett a vita vége. A vádlott börtönbüntetésre számíthat.

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Csonttörés miatt kórházba kellett szállítani

A bántalmazást a vádlott csak a sértett élettársának többszöri felszólítására hagyta abba. A sértettet felsegítették, hazakísérték, azonban a fejét ért ütések miatt keletkezett súlyos sérülései – csonttörések - miatt kórházba kellett szállítani, ismertette az esetet dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. .

A férfivel szemben a Lenti Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat, melyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.