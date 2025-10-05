Tűz
Családi ház teteje gyulladt ki a zalai városban
Tetőszerkezet égett Lentiben vasárnap este.
Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Lentiben, a Tulipán utcában. A tűz körülbelül hat négyzetmétert érintett. A helyi hivatásos tűzoltók megbontották a tetőt, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A raj hőkamerával átvizsgálja az ingatlant - írja a KATVÉD.
