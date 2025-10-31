Az ellenőrök is meglepődtek, mikor megcsapta a bűz az orrukat! Nem találja ki, mit találtak a szlovák furgonban

Bűzlő rakomány, romlott csirkehús volt egy szlovák furgonban, a járművet a Monostori hídon kapcsolták le a NAV pénzügyőrei - írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Bűzlő rakomány egy szlovák furgonban. Romlott csirkehúst szállított

Forrás: NAV

Bűzlő rakomány – a határon akadt fenn a gyanús furgon

Azt írják, hogy zöldséges ládákba pakolva több mint 800 kilogramm romlott csirkehúst szállított egy szlovák kisteherautó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei időben közbeléptek. Az egyenruhások Komárom-Esztergom vármegye Monostori hídján állítottak meg egy furgont, ami Magyarország és Szlovákia között közlekedett. A jármű 864 kilogramm csirkehúst (mellet, combot, aprólékot) szállított, azonban az áruhoz EKÁER bejelentés nem tartozott.

Romlott csirkehús – két hete lejárt a szavatossága

A hűtőberendezés működött ugyan, de a húsokon semmilyen jelölés nem volt, csupán egy sérült címke, amelyen a fogyaszthatósági határidő már két héttel az ellenőrzés előtt lejárt. A járőrök a kétes eredetű élelmiszer miatt értesítették a Komárom-Esztergom vármegyei Kormányhivatal munkatársait. A szakemberek megállapították, hogy a termékek élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek, több tétel már bűzlött. A hatóság azonnal elrendelte a teljes áru megsemmisítését. A NAV EKÁER jogsértés miatt indított eljárást, a magyar eladó akár többmillió forint bírságra is számíthat.