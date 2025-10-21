október 21., kedd

Összecsapás

1 órája

Brutális cicaharc a zalai presszóban: eldurvultak a dolgok

Címkék#Zalaegerszegi Járási Ügyészség#nagykanizsai presszó#vádlott#részeg

Két nő feszült egymásnak egy nagykanizsai presszóban. Hogy miként végződött a brutális támadás, arról a Zala Vármegyei Főügyészség adott tájékoztatást portálunknak.

Benedek Bálint

A brutális támadás részleteiről, dr. Jánky Judit sajtószóvivő elmondta: a Zalaegerszegi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy 27 éves balatonlellei ellen, aki 2025 júniusában, egy nagykanizsai presszóban ittasan keveredett szóváltásba a pultosnővel.

brutális támadás
Brutális támadás történt egy presszóban Nagykanizsán, a vármegyei főügyészség tájékoztatta portálunkat
Fotó: Illusztráció/Pezzetta Umberto

Brutális támadás a kocsmában

– Miután az alkalmazott nem akarta tovább kiszolgálni, a vádlott kezében egy korsó sörrel be akart menni a pultba – fogalmazott. – Mire a pultosnő távozásra szólította fel, majd kezét megfogva próbálta kivezetni a helyiségből. A részeg nő ekkor visszakézből ököllel megütötte a pultosnőt, majd megtépte a haját, erre a pultosnő kitessékelte a nőt a presszóból. Ennek ellenére a randalírozó nő többször megpróbált visszajutni, és a bejárati ajtóba is belerúgott. A rendőrök a helyszínen intézkedtek vele szemben.

Riadalmat keltett

Hozzátette: a nő erőszakos és kihívóan közösségellenes viselkedése alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. Ezért kell felelnie.

 

 

