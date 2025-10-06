4 órája
Brutális csempészfogás a Dunántúlon – nem hiszed el, mennyit ér a lefoglalt áru!
Filmbe illő jelenetekkel indult, majd a rácsok mögött végződött annak a kamionsofőrnek a hétvégéje, akit a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói állítottak félre. A jármű rakterében közel 12 millió szál illegális cigaretta lapult, írják sajtóközleményükben.
Forrás: NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói egy hétvégi razzia során, az M1-es sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszáról terelték ki a csempészcigarettát szállító kamiont.
Az okmányok szerint a szlovén sofőr Szlovákiába vitte volna a rakományként feltüntetett „fekete polyamid” árut. A konténer átvizsgálásakor kiderült, hogy a bejegyzés valótlan, a férfi vélhetően nem számított a fináncokra, mert kendőzetlenül szállította a közel 1200 kartondobozba csomagolt, mindösszesen 584 847 doboz (11 696 940 szál) cigarettát.
Az illegális dohánytermék piaci értéke meghaladta a 1,5 milliárd forintot.
Az eredményes akció során a pénzügyi nyomozók előállították a szlovén férfit, majd különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették.
Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető. A NAV felhívta a figyelmet, hogy dohánytermék csak az általa nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül.