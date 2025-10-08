1 órája
Borzasztó baleset ért egy rollerest a zalai városban
Rollerbaleset történt szerdán Nagykanizsán. Egy elektromos rollerrel közlekedő nőt ért baleset, az esethez két mentőautó és több rendőr érkezett. Hogy pontosan mi történt, arról cikkünkben számolunk be.
Elesett egy rolleres Nagykanizsán a Zrínyi utcán, súlyosan megsérült
Fotó: Benedek Bálint
Nagykanizsán a Zrínyi utca 37. szám alatti cukrászda előtt történt a baleset. Egy szemtanú, aki épp a cukrászda felé igyekezett, végignézte a történteket. Portálunknak nyilatkozott is. Elmondta: épp a Csengery utca és Zrínyi utca kereszteződésénél állt, amikor megpillantott egy rolleres hölgyet, aki csomagokkal, hátizsákkal megpakolva a járdán haladt. Nagy sebességgel közeledett, s ekkor hirtelen kilépett egy nő a cukrászdából. Ekkor a rolleres elkapta a kormányt, kicsit talán súrolta is a gyalogost, majd a rolleres elesett és a földre zuhant.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Czendrei Péter alezredes, sajtóreferens elmondta: a rollerrel közlekedő nő elesett és 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett, eltörött a karja.