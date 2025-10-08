Borzasztó baleset ért egy rollerest a zalai városban

Nagykanizsán a Zrínyi utca 37. szám alatti cukrászda előtt történt a baleset. Egy szemtanú, aki épp a cukrászda felé igyekezett, végignézte a történteket. Portálunknak nyilatkozott is. Elmondta: épp a Csengery utca és Zrínyi utca kereszteződésénél állt, amikor megpillantott egy rolleres hölgyet, aki csomagokkal, hátizsákkal megpakolva a járdán haladt. Nagy sebességgel közeledett, s ekkor hirtelen kilépett egy nő a cukrászdából. Ekkor a rolleres elkapta a kormányt, kicsit talán súrolta is a gyalogost, majd a rolleres elesett és a földre zuhant.

Elesett egy rolleres a Zrínyi utcán, mentő jött érte

Fotó: Benedek Bálint

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Czendrei Péter alezredes, sajtóreferens elmondta: a rollerrel közlekedő nő elesett és 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett, eltörött a karja.