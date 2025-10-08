október 8., szerda

Súlyosan megsérült

1 órája

Borzasztó baleset ért egy rollerest a zalai városban

Címkék#baleset#Nagykanizsa#Zrínyi utca

Rollerbaleset történt szerdán Nagykanizsán. Egy elektromos rollerrel közlekedő nőt ért baleset, az esethez két mentőautó és több rendőr érkezett. Hogy pontosan mi történt, arról cikkünkben számolunk be.

Benedek Bálint
Borzasztó baleset ért egy rollerest a zalai városban

Elesett egy rolleres Nagykanizsán a Zrínyi utcán, súlyosan megsérült

Fotó: Benedek Bálint

Nagykanizsán a Zrínyi utca 37. szám alatti cukrászda előtt történt a baleset. Egy szemtanú, aki épp a cukrászda felé igyekezett, végignézte a történteket. Portálunknak nyilatkozott is. Elmondta: épp a Csengery utca és Zrínyi utca kereszteződésénél állt, amikor megpillantott egy rolleres hölgyet, aki csomagokkal, hátizsákkal megpakolva a járdán haladt. Nagy sebességgel közeledett, s ekkor hirtelen kilépett egy nő a cukrászdából. Ekkor a rolleres elkapta a kormányt, kicsit talán súrolta is a gyalogost, majd a rolleres elesett és a földre zuhant.

roller baleset
Elesett egy rolleres a Zrínyi utcán, mentő jött érte
Fotó: Benedek Bálint

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Czendrei Péter alezredes, sajtóreferens elmondta: a rollerrel közlekedő nő elesett és 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett, eltörött a karja.

 

