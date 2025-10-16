Borzalmas tűz pusztított egy zalai társasház parkolójában (galéria, videó)

Egyik olvasónk a Kanizsa Aréna ablakából figyelt fel a lángokra, és videófelvételt készített a tűzről. A videó folytatásában jól látszik, ahogy a tűzoltók a helyszínre érnek és megkezdik a tűz oltását. Portálunk fotóriportere, Szakony Attila fotóin jól látszik, hogy a személyképkocsi eleje szinte teljesen megsemmisült.

Nem sok maradt az autó elejéből, de a belső tér is kapott a lángokból

Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett.