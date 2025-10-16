1 órája
Borzalmas tűz pusztított egy zalai társasház parkolójában (galéria, videó)
Vélhetően a motorháztető alól csaptak fel a lángok egy parkoló autóban csütörtökön Nagykanizsán a Munkás utca egyik társasházának parkolójában.
Az autó pillanatok alatt lángra kapott Nagykanizsán
Fotó: Szakony Attila
Egyik olvasónk a Kanizsa Aréna ablakából figyelt fel a lángokra, és videófelvételt készített a tűzről. A videó folytatásában jól látszik, ahogy a tűzoltók a helyszínre érnek és megkezdik a tűz oltását. Portálunk fotóriportere, Szakony Attila fotóin jól látszik, hogy a személyképkocsi eleje szinte teljesen megsemmisült.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett.
Autótűz NagykanizsánFotók: Szakony Attila