október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beavatkozás

1 órája

Borzalmas tűz pusztított egy zalai társasház parkolójában (galéria, videó)

Címkék#tűz#Zaol videó#autóban#Nagykanizsa

Vélhetően a motorháztető alól csaptak fel a lángok egy parkoló autóban csütörtökön Nagykanizsán a Munkás utca egyik társasházának parkolójában.

Benedek Bálint
Borzalmas tűz pusztított egy zalai társasház parkolójában (galéria, videó)

Az autó pillanatok alatt lángra kapott Nagykanizsán

Fotó: Szakony Attila

Egyik olvasónk a Kanizsa Aréna ablakából figyelt fel a lángokra, és videófelvételt készített a tűzről. A videó folytatásában jól látszik, ahogy a tűzoltók a helyszínre érnek és megkezdik a tűz oltását. Portálunk fotóriportere, Szakony Attila fotóin jól látszik, hogy a személyképkocsi eleje szinte teljesen megsemmisült.

Nem sok maradt az autó elejéből, de a belső tér is kapott a lángokból
Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett.

Autótűz Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu