Beszorult a ló, tűzoltók mentették ki Nagykanizsán

Egy használaton kívüli lovaskocsira ugrott és beszorult oda egy ló hétfő este Nagykanizsán, a Kishegyi úton. A város hivatásos tűzoltói megbontották a kocsi vázszerkezetét, így az állat kiszabadult átmeneti fogságából, közölte a katasztrófavédelmi igazgatóság.

Ezt olvasta már?