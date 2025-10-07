október 7., kedd

1 órája

Beszorult a ló, tűzoltók mentették ki Nagykanizsán

Címkék#tűzoltó#beszorult#ló

Zaol.hu
Fotó: Illusztráció: Getty/Kit Houghton

Egy használaton kívüli lovaskocsira ugrott és beszorult oda egy ló hétfő este Nagykanizsán, a Kishegyi úton. A város hivatásos tűzoltói megbontották a kocsi vázszerkezetét, így az állat kiszabadult átmeneti fogságából, közölte a katasztrófavédelmi igazgatóság.

