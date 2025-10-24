1 órája
Hatalmas becsapódás Zalában: egy vadállat ütötte ki az autót a forgalomból
Szörnyű baleset történt Keszthelyen a reggeli órákban. Egy kisautó vadálattal ütközött, és akkora volt a becsapódás, hogy a személygépkocsi még egy villanyoszlopnak is nekihajtott. Az esethez a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói vonultak.
Az autó egy buszmegállóba is becsapódott, szerencsére senki sem várt a buszra
Fotó: Lakesz Péter c. tű. főtörzsőrmester - Keszthely HTP
A tűzoltói beavatkozásra valamivel 8 óra előtt volt szükség. Szarvassal ütközött, majd villanyoszlopnak hajtott egy személygépkocsi Keszthelyen, a Napfény soron. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelynek sofőrje nem sérült.
Ebben az időszakban nem ez volt az első eset Zalában, nemrégiben Nagyrécse határában egy őzet gázolt autó.
