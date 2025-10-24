Hatalmas becsapódás Zalában: egy vadállat ütötte ki az autót a forgalomból

A tűzoltói beavatkozásra valamivel 8 óra előtt volt szükség. Szarvassal ütközött, majd villanyoszlopnak hajtott egy személygépkocsi Keszthelyen, a Napfény soron. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelynek sofőrje nem sérült.

Szerencséje volt az autó sofőrjének, hogy nem sérült meg a brutális balesetben

Fotó: Lakesz Péter c. tű. főtörzsőrmester - Keszthely HTP

Ebben az időszakban nem ez volt az első eset Zalában, nemrégiben Nagyrécse határában egy őzet gázolt autó.