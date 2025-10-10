Tűzoltói beavatkozás
1 órája
A tűzoltók hárították el a balesetveszélyt Zalában
Balesetveszélyes faágakat kellett eltávolítani
Fotó: Illusztráció
Balesetveszélyessé váltak egy fa ágai péntek délelőtt Keszthelyen, a Fodor utcában. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik motoros láncfűrésszel eltávolították az ágakat.
