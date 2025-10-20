1 órája
Balesetek, lángra kapott pajta, kigyulladt autó Zalában – durva időszak áll mögöttünk!
Nem csak csak balesetekhez kellett vonulnia az elmúlt héten a tűzoltóknak, Pördeföldén egy mezőgazdasági épület gyulladt ki, míg Nagykanizsán egy autó motortere kapott lángra.
Autótűz is adott munkát a tűzoltóknak az elmúlt héten
Az elmúlt héten több balesethez is riasztották a tűzoltókat, de tűzesetek is nehezítették a munkájukat.
Kigyulladt egy mezőgazdasági épület Pördeföldén
Hétfőn Pördeföldén gyulladt ki egy mezőgazdasági épület, a mintegy hatvan méter hosszú pajta tetőszerkezete lángolt. Az épületben kisgépek, jelentős mennyiségű burgonya, illetve szintén nagy mennyiségű szalma is volt, emiatt az oltás hosszú időt vett igénybe.
Három jármű ütközött össze Zalában
Szerdán reggel Zalaszentgróton egy traktor, egy kisteherautó és egy személygépkocsi karambolozott. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik feszítővágó segítségével egy embert emeltek ki az egyik járműből, ő nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.
Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: az elsődleges vizsgálati adatok alapján egy 29 éves türjei személy Volkswagen Golf típusú személyautóval haladt Zalaszentgróton Zalaudvarnok irányába, s eközben kezdett jelentős sebességgel az előtte közlekedő tehergépkocsi előzésébe, ám arról már nem győződött meg, hogy a manővert biztonságosan be tudja-e fejezni, így a szemből érkező, szabályosan közlekedő New Holland traktor elejének ütközött, majd a már megelőzött tehergépkocsinak is nekicsapódott.
Baleset történt a 76-oson, árokban egy autó, keszthelyi tűzoltók a helyszínen
Csütörtökön a 76-os főút 7-es kilométerszelvényénél, Balatonszentgyörgy térségében hajtott árokba egy személygépkocsi, a járművet a keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították.
Borzalmas tűz pusztított egy zalai társasház parkolójában
Csütörtökön újabb tűzeset borzolta a kedélyeket, vélhetően a motorháztető alól csaptak fel a lángok egy parkoló autóban Nagykanizsán. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett.
Elektromos tűz keletkezett egy zalai családi házban
Nagykanizsán egy családi ház villanyóraszekrényében is tűz keletkezett csütörtök reggel. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a város hivatásos tűzoltói porral oltóval eloltották a lángokat, majd a helyszínt átadták az áramszolgáltató szakembereinek.
Két személyautó és egy kisteherautó ütközött a 71-es főúton, heten utaztak a járművekben
Pénteken késő délután Keszthely térségében történt ráfutásos baleset, amiben két személygépkocsi és egy kisteherautó volt érintett. A járművekben összesen heten utaztak, személyi sérülés nem történt.
