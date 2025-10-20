Balesetek, lángra kapott pajta, kigyulladt autó Zalában – durva időszak áll mögöttünk!

Az elmúlt héten több balesethez is riasztották a tűzoltókat, de tűzesetek is nehezítették a munkájukat.

Kigyulladt egy mezőgazdasági épület Pördeföldén

Hétfőn Pördeföldén gyulladt ki egy mezőgazdasági épület, a mintegy hatvan méter hosszú pajta tetőszerkezete lángolt. Az épületben kisgépek, jelentős mennyiségű burgonya, illetve szintén nagy mennyiségű szalma is volt, emiatt az oltás hosszú időt vett igénybe.

További részletek ITT.

Három jármű ütközött össze Zalában

Szerdán reggel Zalaszentgróton egy traktor, egy kisteherautó és egy személygépkocsi karambolozott. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik feszítővágó segítségével egy embert emeltek ki az egyik járműből, ő nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: az elsődleges vizsgálati adatok alapján egy 29 éves türjei személy Volkswagen Golf típusú személyautóval haladt Zalaszentgróton Zalaudvarnok irányába, s eközben kezdett jelentős sebességgel az előtte közlekedő tehergépkocsi előzésébe, ám arról már nem győződött meg, hogy a manővert biztonságosan be tudja-e fejezni, így a szemből érkező, szabályosan közlekedő New Holland traktor elejének ütközött, majd a már megelőzött tehergépkocsinak is nekicsapódott.

Az esetről részletesebben ITT olvashat.

Baleset történt a 76-oson, árokban egy autó, keszthelyi tűzoltók a helyszínen

Csütörtökön a 76-os főút 7-es kilométerszelvényénél, Balatonszentgyörgy térségében hajtott árokba egy személygépkocsi, a járművet a keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították.

Borzalmas tűz pusztított egy zalai társasház parkolójában

A motorháztető alól csaptak fel a lángok egy parkoló autóban Nagykanizsán. Fotó: Szakony Attila

Csütörtökön újabb tűzeset borzolta a kedélyeket, vélhetően a motorháztető alól csaptak fel a lángok egy parkoló autóban Nagykanizsán. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a nagykanizsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett.