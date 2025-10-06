1 órája
Elaludt a sofőr, a másik mentőnek hajtott: minden napra jutott baleset Zala vármegyében a múlt héten
Több esetben is karambolhoz kellett vonulnia a hatóságoknak Zala vármegyében az elmúlt héten. Csütörtökön négy baleset is történt, Lentiben egy személyautó és egy mentő ütközött.
Baleset Lentiben. Mentő és személygépkocsi ütközött
Fotó: Horváth Norbert
Cikkünkben összegyűjtöttük a múlt héten Zala vármegyében történt baleseteket. Nem indult jól a hét a zalai utakon, a hétfő rögtön egy karambollal kezdődött. Olvasónk számolt be arról, hogy Zalaszentiván kisfaludpusztai részén két autó ütközött, információink szerint rendőri intézkedésre nem volt szükség, a balesetben nem sérült meg senki.
Kedden ijesztő baleset történt Nagykanizsán, a Magyar utca 173. számú ház előtt: lesodródott egy autó az úttestről és egy parkoló teherautóba csapódott. Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a balesettel kapcsolatban elmondta: a sofőr az elsődleges információk szerint rosszul lett. Az autóban a sofőr mellett még egy személy utazott, bár mindketten megsérültek, de szerencsére csak könnyű sérülést szenvedtek.
Szintén kedden érkezett jelzés a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító központjába, ami szerint Nagykanizsa közelében egy vadállatot ütött el egy autó. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a tűzoltók megtisztították az utat a törmeléktől.
Zalaegerszegen szerda déltájban történt baleset, a Kisfaludy utca és az Arany János utca kereszteződésében két autó ütközött. A balesettel kapcsolatban Czendrei Péter alezredes, sajtóreferens elmondta: elsőbbség meg nem adása miatt történt a karambol. Az autókban csak a sofőrök utaztak, mindketten, egy nő és egy férfi is az előzetes információk szerint könnyebben sérültek meg.
Csütörtökön négy esetben is balesethez vonultak a hatóságok
A tűzoltóknak sok dolguk akadt csütörtökön. Hajnalban Kisgörbőn, az Arany János utcában történt baleset, ahol árokba hajtott és egy oszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi.
Délelőtt egy mentőautó és egy személygépkocsi ütközött össze Lentiben, a Kossuth utcában. Helyszíni információkból úgy tudjuk, a Daewoo márkájú, magyar rendszámú személygépkocsi mögött haladt a mentő, amely mind a fény-, mind a hangjelzését használta. A mentő a Béke utcai kereszteződés előtt előzésbe kezdett, ám ezt a személyautó vezetője nem észlelte, s balra kanyarodott, így ütközött neki a mentőautó jobb oldalának.
A délután sem telt el baleset nélkül, előbb két személyautó karambolozott Zalaegerszeg és Bagod között, a 76-os főúton, aminek következtében az egyik autó árokba hajtott, majd Becsehelyen is összeütközött két személygépkocsi, a Kossuth Lajos úton. Szerencsére személyi sérülés egyik esetben sem történt.
Pénteken, nem sokkal éjfél után Gyenesdiáson csapódott villanyoszlopnak egy Audi. A balesettel kapcsolatban Sznopek Veronika sajtószóvivő elmondta: az Audi 20 éves férfi sofőrje feltehetően elaludt a volánnál, mielőtt az oszlopnak ütközött. A sofőr és a járműben utazó további két 20 éves férfi könnyebben sérült.
Szombaton Nagykanizsán hajtott egymásba két autó, a Városkapu körúton. A balesetnek érintőlegesen egy harmadik jármű is részese volt. Sznopek Veronika, a rendőrség sajtószóvivője elmondta, mi történt a nagykanizsai balesetnél: egy 54 éves férfi Skoda típusú autójával balra szeretett volna fordulni, ám nem adott elsőbbséget a szemből érkező Volkswagen Golfnak és összeütköztek. Utóbbi autó ezután nekicsapódott egy Skoda Fabiának, majd valamelyik, a balesetben érintett autó egy parkoló Suzukit is összetört.
Pogányszentpéter térségében pedig vasárnap történt baleset, amikor két személyautó karambolozott a 61-es főúton, a 182-es kilométerszelvény közelében. A baleset következtében az egyik gépkocsi lesodródott az útról.