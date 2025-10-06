Elaludt a sofőr, a másik mentőnek hajtott: minden napra jutott baleset Zala vármegyében a múlt héten

Cikkünkben összegyűjtöttük a múlt héten Zala vármegyében történt baleseteket. Nem indult jól a hét a zalai utakon, a hétfő rögtön egy karambollal kezdődött. Olvasónk számolt be arról, hogy Zalaszentiván kisfaludpusztai részén két autó ütközött, információink szerint rendőri intézkedésre nem volt szükség, a balesetben nem sérült meg senki.

Látható, hogy a becsapódástól mennyire roncsolódott a személygépkocsi eleje

Fotó: Szakony Attila

Kedden ijesztő baleset történt Nagykanizsán, a Magyar utca 173. számú ház előtt: lesodródott egy autó az úttestről és egy parkoló teherautóba csapódott. Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a balesettel kapcsolatban elmondta: a sofőr az elsődleges információk szerint rosszul lett. Az autóban a sofőr mellett még egy személy utazott, bár mindketten megsérültek, de szerencsére csak könnyű sérülést szenvedtek.

Szintén kedden érkezett jelzés a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító központjába, ami szerint Nagykanizsa közelében egy vadállatot ütött el egy autó. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a tűzoltók megtisztították az utat a törmeléktől.

Zalaegerszegen szerda déltájban történt baleset, a Kisfaludy utca és az Arany János utca kereszteződésében két autó ütközött. A balesettel kapcsolatban Czendrei Péter alezredes, sajtóreferens elmondta: elsőbbség meg nem adása miatt történt a karambol. Az autókban csak a sofőrök utaztak, mindketten, egy nő és egy férfi is az előzetes információk szerint könnyebben sérültek meg.

Csütörtökön négy esetben is balesethez vonultak a hatóságok

A tűzoltóknak sok dolguk akadt csütörtökön. Hajnalban Kisgörbőn, az Arany János utcában történt baleset, ahol árokba hajtott és egy oszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi.

Délelőtt egy mentőautó és egy személygépkocsi ütközött össze Lentiben, a Kossuth utcában. Helyszíni információkból úgy tudjuk, a Daewoo márkájú, magyar rendszámú személygépkocsi mögött haladt a mentő, amely mind a fény-, mind a hangjelzését használta. A mentő a Béke utcai kereszteződés előtt előzésbe kezdett, ám ezt a személyautó vezetője nem észlelte, s balra kanyarodott, így ütközött neki a mentőautó jobb oldalának.