Hat autó ütközött, tűzoltóautó borult, mentőhelikopter érkezett – Brutális balesetek a Dunántúlon (fotókkal)
Zalában is jó néhány közúti baleset történt az elmúlt időszakban, ezekről folyamatosan hírt adunk portálunkon. Ám a környező megyékben, tágabb térségünkben is törnek az autók és sajnos megsérülnek az emberek... Mutatjuk az elmúlt napok "termését", azzal a figyelemfelhívó üzenettel: vigyázzunk jobban magunkra és egymásra!
Árokba borult egy tűzoltóautó Siófokon
Tömegbaleset Oroszlány és Környe között, hat autó ütközött össze
A kemma.hu számolt be róla, hogy hétfőn a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél Oroszlány és Környe között hat autó ütközött össze. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A balesethez a mentők is kivonultak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.
Tűzoltóautó borult fel a siófoki Lidlnél: segíteni igyekezett, de bajba került
A sonline.hu számolt be róla, hogy vasárnap délelőtt egy autós nem mindennapi balesetre hívta fel a figyelmet, aki egy videót is közzétett az esetről Facebook-on. A felvételen jól látszik, ahogy Siófokon, a 7-es főút mellett egy oldalára borult tűzoltóautón próbálnak segíteni a bajtársak. Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta: egy füstölő épülethez riasztották tűzoltókat, a baleset vonulás közben történt.
Súlyos közlekedési baleset: álló kamionnak ütközött egy autó
Vas megyében is történt pénteken egy súlyos közlekedési baleset: egy személygépkocsi Csepregen egy külföldi felségjelzésű parkoló nyergesvontató pótkocsijának ütközött – írja a vaol.hu. Az autóban csak a sofőr utazott, őt kiemelték a járműből, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították.
Egy autó felborult az ütközéstől, három sérültet vittek kórházba a mentők
Súlyos baleset történt Veszprém vármegyében is szombaton: két személyautó ütközött össze Balatonfüreden, a Nádor utca és a Séta utca kereszteződésénél, az egyik jármű fel is borult. A veol.hu információi szerint az egyik autóban csak a sofőr, míg a másik járműben négyen utaztak. A mentőszolgálat három sérültet szállított kórházba.
Újabb brutális baleset történt a 6-oson, mentőhelikopter is érkezett
Fejér vármegyében tragédia is történt hétfő délután. Egy személyautó lesodródott az úttestről és fának csapódott a 6-os főúton, Kisapostag mellett. A járműben egy ember utazott, aki a roncsba szorult, őt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A sérült sofőrhöz mentőhelikopter érkezett, azonban az életét már nem tudták megmenteni.
Négyes karambol történt Pécsen
Az eső áztatta vizes aszfalt ismét megtette hatását Baranya vármegyében is hétfőn kora este, amikor négy autó ütközött össze Pécsen, a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél. Egy járművet áramtalanítottak a tűzoltók, a balesethez mentő is érkezett.
Zalában is történt kedden (is) közlekedési baleset, a 75-ös főúton autó csapódott árokba. Múlt heti baleseti összefoglalónkat pedig itt találják.
