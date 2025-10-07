Tömegbaleset Oroszlány és Környe között, hat autó ütközött össze

Mentők és tűzoltók is érkeztek az Oroszlány közelében történt baleset helyszínére

Forrás: kemma.hu

A kemma.hu számolt be róla, hogy hétfőn a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél Oroszlány és Környe között hat autó ütközött össze. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A balesethez a mentők is kivonultak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.

Tűzoltóautó borult fel a siófoki Lidlnél: segíteni igyekezett, de bajba került

A sonline.hu számolt be róla, hogy vasárnap délelőtt egy autós nem mindennapi balesetre hívta fel a figyelmet, aki egy videót is közzétett az esetről Facebook-on. A felvételen jól látszik, ahogy Siófokon, a 7-es főút mellett egy oldalára borult tűzoltóautón próbálnak segíteni a bajtársak. Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta: egy füstölő épülethez riasztották tűzoltókat, a baleset vonulás közben történt.

Súlyos közlekedési baleset: álló kamionnak ütközött egy autó

Vas megyében is történt pénteken egy súlyos közlekedési baleset: egy személygépkocsi Csepregen egy külföldi felségjelzésű parkoló nyergesvontató pótkocsijának ütközött – írja a vaol.hu. Az autóban csak a sofőr utazott, őt kiemelték a járműből, majd súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

Súlyos közlekedési baleset történt pénteken Csepregen

Forrás: vaol.hu

Egy autó felborult az ütközéstől, három sérültet vittek kórházba a mentők

Súlyos baleset történt Veszprém vármegyében is szombaton: két személyautó ütközött össze Balatonfüreden, a Nádor utca és a Séta utca kereszteződésénél, az egyik jármű fel is borult. A veol.hu információi szerint az egyik autóban csak a sofőr, míg a másik járműben négyen utaztak. A mentőszolgálat három sérültet szállított kórházba.

Balatonfüreden, a Nádor utca és a Séta utca kereszteződésénél történt a baleset

Forrás: veol.hu

Újabb brutális baleset történt a 6-oson, mentőhelikopter is érkezett

Fejér vármegyében tragédia is történt hétfő délután. Egy személyautó lesodródott az úttestről és fának csapódott a 6-os főúton, Kisapostag mellett. A járműben egy ember utazott, aki a roncsba szorult, őt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A sérült sofőrhöz mentőhelikopter érkezett, azonban az életét már nem tudták megmenteni.