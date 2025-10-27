Kamionnak csapódott egy személyautó, de ez csak egy volt a sok közül

Ráfutásos balesettel indult a hét Zalában

Két személyautó ütközött össze hétfőn reggel Gellénháza és Bazita között. Gellénháza irányából két nő haladt a város felé, amikor megtörtént a ráfutásos baleset. A vétlen sofőr könnyebb sérülést szenvedett. A megfelelő követési távolság be nem tartása miatt történt balesetről itt írtunk.

Két autó ütközött, egy nő könnyebb sérüléseket szenvedett

Fotó: Pezzetta Umberto

Rejtélyes baleset történt a zalai nagyáruház előtt

Ugyancsak hétfőn Zalaegerszegen az esti órákban az Ola utcai Interspar áruház előtt örökítettük meg a képen látható jelenetet: egy mentő, két rendőr és egy vélhetően távolsági busz állt a forgalomban. Érdeklődésünkre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szűkszavú tájékoztatást adott. A részletekről cikkünkben írtunk.

Az Ola utcai Interspar áruház előtt hétfőn este Fotó: ZH

Lángolt egy kamion kereke, kidöntötte a villanyoszlopot egy kisteherautó

Még mindig hétfőn, az M7-es autópályán Nagykanizsa térségében, meghibásodott fék miatt keletkezett kisebb tűz egy kamion egyik első kerekénél. Az éjszakai órákban pedig villanyoszlopnak ütközött és kidöntötte azt egy kisteherautó Zalaegerszegen, a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél.

Kamionnak csapódott egy személyautó a 75-ös főúton

Fotóriporterünk számos helyszíni fotót és videókat is készített annak a balesetnek a helyszínén, mely kedden este történt a 75-ös főút Bak és Zalatárnok közötti szakaszán. Egy személyautó megcsúszott és nekiment a szalagkorlátnak, majd nekiütközött egy kamionnak. Cikkünkben a részletekről a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is megkérdeztük.

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a személyautó elejének egy része roncsolódott

Fotó: Pezzetta Umberto

Izzó hamu okozott tüzet Lentiben

Ugyancsak kedden kerti hulladék égett egy családi ház udvarán Lentiben. Mint kiderült, a tulajdonos a kályhából eltávolított hamut a növények közelébe öntötte ki, ami begyújthatta a kupacot.

Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb pontján

Szerdán délután is történt egy baleset Zalában Zalaegerszegen, a Göcseji út és a Mártírok útja kereszteződésének közelében. Ezt a ráfutásos balesetet az egyik sofőr rosszulléte okozta. Fotóriporterünk a helyszínre sietett, ahol sok fotót készített a szomorú esetről. Részleteket cikkünkben írtunk.