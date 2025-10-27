1 órája
Kamionnak csapódott egy személyautó, de ez csak egy volt a sok közül
Az elmúlt hét igencsak bővelkedett balesetekben Zalában: szinte naponta történt egy, vagy több eset. Összeszedtük, melyek voltak ezek.
Ráfutásos balesettel indult a hét Zalában
Két személyautó ütközött össze hétfőn reggel Gellénháza és Bazita között. Gellénháza irányából két nő haladt a város felé, amikor megtörtént a ráfutásos baleset. A vétlen sofőr könnyebb sérülést szenvedett. A megfelelő követési távolság be nem tartása miatt történt balesetről itt írtunk.
Rejtélyes baleset történt a zalai nagyáruház előtt
Ugyancsak hétfőn Zalaegerszegen az esti órákban az Ola utcai Interspar áruház előtt örökítettük meg a képen látható jelenetet: egy mentő, két rendőr és egy vélhetően távolsági busz állt a forgalomban. Érdeklődésünkre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szűkszavú tájékoztatást adott. A részletekről cikkünkben írtunk.
Lángolt egy kamion kereke, kidöntötte a villanyoszlopot egy kisteherautó
Még mindig hétfőn, az M7-es autópályán Nagykanizsa térségében, meghibásodott fék miatt keletkezett kisebb tűz egy kamion egyik első kerekénél. Az éjszakai órákban pedig villanyoszlopnak ütközött és kidöntötte azt egy kisteherautó Zalaegerszegen, a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél.
Kamionnak csapódott egy személyautó a 75-ös főúton
Fotóriporterünk számos helyszíni fotót és videókat is készített annak a balesetnek a helyszínén, mely kedden este történt a 75-ös főút Bak és Zalatárnok közötti szakaszán. Egy személyautó megcsúszott és nekiment a szalagkorlátnak, majd nekiütközött egy kamionnak. Cikkünkben a részletekről a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is megkérdeztük.
Izzó hamu okozott tüzet Lentiben
Ugyancsak kedden kerti hulladék égett egy családi ház udvarán Lentiben. Mint kiderült, a tulajdonos a kályhából eltávolított hamut a növények közelébe öntötte ki, ami begyújthatta a kupacot.
Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb pontján
Szerdán délután is történt egy baleset Zalában Zalaegerszegen, a Göcseji út és a Mártírok útja kereszteződésének közelében. Ezt a ráfutásos balesetet az egyik sofőr rosszulléte okozta. Fotóriporterünk a helyszínre sietett, ahol sok fotót készített a szomorú esetről. Részleteket cikkünkben írtunk.
Lángolt egy épület Semjénházán
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint kerti hulladékot égettek egy családi ház udvarán, Semjénházán. A tűz átterjedt egy mintegy hat négyzetméteres melléképületre is, amely teljes terjedelmében égett. Ráadásul az épületben fát, papírt és szénát tároltak. A lángokat a letenyei hivatásos tűzoltók oltották el.
Brutális vihar csapott le Zalára péntek hajnalban
Tombolt a szél, megállás nélkül szakadt az eső több zalai településen is csütörtökről péntekre virradóra. A tűzoltókat többek között Vindornyaszőlősre, Keszthelyre, Zalaszántóra és Nagykanizsára riasztották. Ezekről részletesen itt írtunk.
Hatalmas becsapódás: vadállattal, majd villanyoszloppal ütközött ez az autó
Szörnyű baleset történt Keszthelyen pénteken, a reggeli órákban. Egy kisautó szarvassal ütközött, és akkora volt a becsapódás, hogy a személygépkocsi még egy villanyoszlopnak is nekihajtott. A brutális karambolról cikkünkben számoltunk be.
A szombat éjszaka sem volt eseménytelen
Árokba hajtott egy személygépkocsi szombaton este Zalaegerszegen, az Alsóerdei út és a Köztársaság útja kereszteződésében, majd éjfél után majdnem fél órával érkezett a katasztrófavédelem műveletirányító ügyeletére a jelzés, hogy lesodródott az úttestről egy személygépkocsi Zalatárnokon. A járműben négyen utaztak.
Figyelem! Ezzel a hírösszefoglalóval a célunk nem az, hogy ijesztgessünk. Éppen ellenkezőleg: a szándékunk az, hogy rávilágítsunk, milyen döbbenetesen rövid idő alatt megtörténhet a baj. A hét eseményei ismét alátámasztják, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég a tragédiához. Vigyázzanak magukra és egymásra!