A baj egy pillanat alatt érkezik

1 órája

Kamionnak csapódott egy személyautó, de ez csak egy volt a sok közül

Címkék#Zalában#karambolozó#Zalaegerszeg#ütközött#baleset#Keszthely#szarvas

Az elmúlt hét igencsak bővelkedett balesetekben Zalában: szinte naponta történt egy, vagy több eset. Összeszedtük, melyek voltak ezek.

Zaol.hu

Ráfutásos balesettel indult a hét Zalában

Két személyautó ütközött össze hétfőn reggel Gellénháza és Bazita között. Gellénháza irányából két nő haladt a város felé, amikor megtörtént a ráfutásos baleset. A vétlen sofőr könnyebb sérülést szenvedett. A megfelelő követési távolság be nem tartása miatt történt balesetről itt írtunk.

zalai balesetek
Két autó ütközött, egy nő könnyebb sérüléseket szenvedett
Fotó: Pezzetta Umberto

Rejtélyes baleset történt a zalai nagyáruház előtt

Ugyancsak hétfőn Zalaegerszegen az esti órákban az Ola utcai Interspar áruház előtt örökítettük meg a képen látható jelenetet: egy mentő, két rendőr és egy vélhetően távolsági busz állt a forgalomban. Érdeklődésünkre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szűkszavú tájékoztatást adott. A részletekről cikkünkben írtunk.

Az Ola utcai Interspar áruház előtt hétfőn este Fotó: ZH

Lángolt egy kamion kereke, kidöntötte a villanyoszlopot egy kisteherautó

Még mindig hétfőn, az M7-es autópályán Nagykanizsa térségében, meghibásodott fék miatt keletkezett kisebb tűz egy kamion egyik első kerekénél. Az éjszakai órákban pedig villanyoszlopnak ütközött és kidöntötte azt egy kisteherautó Zalaegerszegen, a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél.

Kamionnak csapódott egy személyautó a 75-ös főúton

Fotóriporterünk számos helyszíni fotót és videókat is készített annak a balesetnek a helyszínén, mely kedden este történt a 75-ös főút Bak és Zalatárnok közötti szakaszán. Egy személyautó megcsúszott és nekiment a szalagkorlátnak, majd nekiütközött egy kamionnak. Cikkünkben a részletekről a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is megkérdeztük.

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a személyautó elejének egy része roncsolódott
Fotó: Pezzetta Umberto

Izzó hamu okozott tüzet Lentiben

Ugyancsak kedden kerti hulladék égett egy családi ház udvarán Lentiben. Mint kiderült, a tulajdonos a kályhából eltávolított hamut a növények közelébe öntötte ki, ami begyújthatta a kupacot.

Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb pontján

Szerdán délután is történt egy baleset Zalában Zalaegerszegen, a Göcseji út és a Mártírok útja kereszteződésének közelében. Ezt a ráfutásos balesetet az egyik sofőr rosszulléte okozta. Fotóriporterünk a helyszínre sietett, ahol sok fotót készített a szomorú esetről. Részleteket cikkünkben írtunk.

Ráfutásos baleset történt a zalaegerszegi Göcseji úton szerdán délután Fotó: Pezzetta Umberto

Lángolt egy épület Semjénházán

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint kerti hulladékot égettek egy családi ház udvarán, Semjénházán. A tűz átterjedt egy mintegy hat négyzetméteres melléképületre is, amely teljes terjedelmében égett. Ráadásul az épületben fát, papírt és szénát tároltak. A lángokat a letenyei hivatásos tűzoltók oltották el.

Fotó: Szakony Attila

Brutális vihar csapott le Zalára péntek hajnalban

Tombolt a szél, megállás nélkül szakadt az eső több zalai településen is csütörtökről péntekre virradóra. A tűzoltókat többek között Vindornyaszőlősre, Keszthelyre, Zalaszántóra és Nagykanizsára riasztották. Ezekről részletesen itt írtunk.

Hatalmas becsapódás: vadállattal, majd villanyoszloppal ütközött ez az autó

Szörnyű baleset történt Keszthelyen pénteken, a reggeli órákban. Egy kisautó szarvassal ütközött, és akkora volt a becsapódás, hogy a személygépkocsi még egy villanyoszlopnak is nekihajtott. A brutális karambolról cikkünkben számoltunk be.

Szerencséje volt az autó sofőrjének, hogy nem sérült meg a brutális balesetben
Fotó: Lakesz Péter c. tű. főtörzsőrmester - Keszthely HTP

A szombat éjszaka sem volt eseménytelen

Árokba hajtott egy személygépkocsi szombaton este Zalaegerszegen, az Alsóerdei út és a Köztársaság útja kereszteződésében, majd éjfél után majdnem fél órával érkezett a katasztrófavédelem műveletirányító ügyeletére a jelzés, hogy lesodródott az úttestről egy személygépkocsi Zalatárnokon. A járműben négyen utaztak.

Figyelem! Ezzel a hírösszefoglalóval a célunk nem az, hogy ijesztgessünk. Éppen ellenkezőleg: a szándékunk az, hogy rávilágítsunk, milyen döbbenetesen rövid idő alatt megtörténhet a baj. A hét eseményei ismét alátámasztják, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég a tragédiához. Vigyázzanak magukra és egymásra!

 

 

