október 11., szombat

Brigitta névnap

18°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Félpályán halad a forgalom

1 órája

Baleset történt Dél-Zalában, a 7-es főúton karambolozott két autó (frissítve!)

Címkék#baleset#Becsehelyen#félpálya

Összeütközött két személyautó Becsehelyen, a 7-es főút és a 7536-os út kereszteződésénél.

Gyuricza Ferenc
Baleset történt Dél-Zalában, a 7-es főúton karambolozott két autó (frissítve!)

Fotó: Horváth Norbert

A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom, jelezte a katasztrófavédelem.

Frissítés

A baleset abban a kereszteződésben történt, ahol a 7-es főútra merőlegesen csatlakozik az M7-es autópálya lehajtója, illetve azzal szemben a 7536-os alsóbbrendű út is. Információink szerint egy horvát rendszámú Hyundai terepjáró az M7-es autópályáról letérve Borsfa irányába akart továbbhaladni, a kereszteződésben azonban nem biztosította az elsőbbséget a 7-es főúton Nagykanizsa irányából érkező magyar rendszámú Volkswagennek. Úgy tudjuk, a két járműből összesen három utast szállítottak a mentők kórházba. A helyszínelés és műszaki mentés jelenleg is zajlik.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu