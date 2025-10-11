Baleset történt Dél-Zalában, a 7-es főúton karambolozott két autó (frissítve!)

A letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom, jelezte a katasztrófavédelem.

Frissítés

A baleset abban a kereszteződésben történt, ahol a 7-es főútra merőlegesen csatlakozik az M7-es autópálya lehajtója, illetve azzal szemben a 7536-os alsóbbrendű út is. Információink szerint egy horvát rendszámú Hyundai terepjáró az M7-es autópályáról letérve Borsfa irányába akart továbbhaladni, a kereszteződésben azonban nem biztosította az elsőbbséget a 7-es főúton Nagykanizsa irányából érkező magyar rendszámú Volkswagennek. Úgy tudjuk, a két járműből összesen három utast szállítottak a mentők kórházba. A helyszínelés és műszaki mentés jelenleg is zajlik.



