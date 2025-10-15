Fának csapódott
1 órája
Súlyos baleset a dunántúli főúton, tűzoltók szabadítanak ki egy embert az autóból
Lesodródott az útról és fáknak csapódott egy gépjármű a 77-es főúton, a Vigántpetend és Pula közötti útszakaszon, a 25-ös kilométerszelvénynél. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadították a jármű sofőrjét. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, jelezte a katasztrófavédelem.
Zalában is történt már egy baleset szerdán: Zalaszentgróton traktor, kisteherautó és személyautó karambolozott, itt szintén ki kellett emelni egy embert a roncsból.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre