Fának csapódott

1 órája

Súlyos baleset a dunántúli főúton, tűzoltók szabadítanak ki egy embert az autóból 

Zaol.hu

Lesodródott az útról és fáknak csapódott egy gépjármű a 77-es főúton, a Vigántpetend és Pula közötti útszakaszon, a 25-ös kilométerszelvénynél. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadították a jármű sofőrjét. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, jelezte a katasztrófavédelem.

Zalában is történt már egy baleset szerdán: Zalaszentgróton traktor, kisteherautó és személyautó karambolozott, itt szintén ki kellett emelni egy embert a roncsból.

 

