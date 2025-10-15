Súlyos baleset a dunántúli főúton, tűzoltók szabadítanak ki egy embert az autóból 

Lesodródott az útról és fáknak csapódott egy gépjármű a 77-es főúton, a Vigántpetend és Pula közötti útszakaszon, a 25-ös kilométerszelvénynél. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadították a jármű sofőrjét. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, jelezte a katasztrófavédelem.

Zalában is történt már egy baleset szerdán: Zalaszentgróton traktor, kisteherautó és személyautó karambolozott, itt szintén ki kellett emelni egy embert a roncsból.