Baleset Zalában

22 perce

Két személyautó és egy kisteherautó ütközött a 71-es főúton, heten utaztak a járművekben

Ráfutásos balesetet szenvedett két személygépkocsi és egy kisteherautó péntek késő délután a 71-es főúton, Keszthely külterületén.

Gyuricza Ferenc

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint a város hivatásos tűzoltói a két személyautót áramtalanították, a furgon esetében erre nem volt szükség. A járművekben összesen heten utaztak, személyi sérülés nem történt.

 

