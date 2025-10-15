október 15., szerda

Közúti közlekedési baleset

44 perce

Nem indult jól a szerda – három jármű ütközött össze Zalában

Címkék#kisteherautó#tűzoltóság#traktor#baleset#közlekedés

Gyuricza Ferenc

Traktor, kisteherautó és személygépkocsi karambolozott szerdán reggel Zalaszentgróton, a Balatoni utcában – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A baleset a Városmajor utca és a Kisszentgrót utca közötti szakaszon történt. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltók vonultak i, akik feszítővágó segítségével egy embert emeltek ki az egyik járműből. Az érintett útszakaszt a mentés és helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a forgalom elől. 

 

