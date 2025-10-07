október 7., kedd

Amália névnap

15°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

17 éves fiatal halt meg az ausztriai balesetben

Címkék#halálos áldozat#baleset#tragédia

Szombaton hajnalban tragédia történt Ferschnitzben, Alsó-Ausztriában. Egy autó lesodródott az útról és két fának is nekicsapódott, az egyik 17 éves utas a helyszínen életét vesztette. Információk szerint a sofőr ittas volt.

Zaol.hu
17 éves fiatal halt meg az ausztriai balesetben

Forrás: Freiwillige Feuerwehr St.Georgen/Ybbsfelde

Tragikus baleset rázta meg az ausztriai Ferschnitz városát, számolt be róla a vaol.hu. Egy átmulatott este után valószínűleg hazafelé tartott a négy helybéli fiatal, amikor egy enyhe kanyarban az autót vezető 18 éves fiú elvesztette uralmát a jármű felett. A kocsi először egy fának csapódott, majd megpördült és egy másik fát is eltalált. Az anyósülésen utazó 18 éves fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a 17 éves utas életét azonban már nem tudták megmenteni. A Kronen Zeitung információi szerint a sofőr és az egyik 15 éves utas sértetlenül megúszta a balesetet. Mint kiderült, a rendőrség szerint a helyszíni vizsgálatoknál a sofőrnél jelzett az alkoholszonda, ittasan ült a volán mögött, és még jogosítvánnyal sem rendelkezett.

Amint megírtuk, Zalában is sok baleset történt az elmúlt időszakban. Tegnap Resznek térségében kamionnal ütközött egy személygépkocsi. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu