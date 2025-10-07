17 éves fiatal halt meg az ausztriai balesetben

Tragikus baleset rázta meg az ausztriai Ferschnitz városát, számolt be róla a vaol.hu. Egy átmulatott este után valószínűleg hazafelé tartott a négy helybéli fiatal, amikor egy enyhe kanyarban az autót vezető 18 éves fiú elvesztette uralmát a jármű felett. A kocsi először egy fának csapódott, majd megpördült és egy másik fát is eltalált. Az anyósülésen utazó 18 éves fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a 17 éves utas életét azonban már nem tudták megmenteni. A Kronen Zeitung információi szerint a sofőr és az egyik 15 éves utas sértetlenül megúszta a balesetet. Mint kiderült, a rendőrség szerint a helyszíni vizsgálatoknál a sofőrnél jelzett az alkoholszonda, ittasan ült a volán mögött, és még jogosítvánnyal sem rendelkezett.

