Karambol
1 órája
Baleset történt az éjjel Zalában, oszlopnak ütközött egy autó
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Villanyoszlopnak csapódott egy személyautó Gyenesdiáson, a Kossuth Lajos utcában, azaz a 71-es főúton, az Arany János köznél éjjel. A keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – közölte a katasztrófavédelem.
