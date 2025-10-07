2 órája
Súlyos sérülést okozott a mezőgazdasági gép a Dunántúlon, mentőhelikoptert is érkezett a helyszínre
Szombaton délután egy ciráki balesethez riasztották a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. Utóbbira egy súlyos sérülés miatt volt szükség.
Egy mezőgazdasági munkagép csípte be kezelője kezét
Forrás: Répcelaki tűzoltóság
Közösségi oldalán számolt be a beledi önkéntes tűzoltó egyesület a balesetről. Mint írták, a gép a gépkezelő kezét csípte be, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Az Országos Mentőszolgálat a kisalfold.hu megkeresésére elmondta: egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak légi úton kórházba a mentősök.
További részletek és fotók a kisalfold.hu oldalán.
