Súlyos sérülést okozott a mezőgazdasági gép a Dunántúlon, mentőhelikoptert is érkezett a helyszínre

Közösségi oldalán számolt be a beledi önkéntes tűzoltó egyesület a balesetről. Mint írták, a gép a gépkezelő kezét csípte be, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Az Országos Mentőszolgálat a kisalfold.hu megkeresésére elmondta: egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak légi úton kórházba a mentősök.

