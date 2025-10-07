október 7., kedd

Amália névnap

15°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Súlyos sérülést okozott a mezőgazdasági gép a Dunántúlon, mentőhelikoptert is érkezett a helyszínre

Címkék#mezőgazdasági gép#baleset#súlyos sérülés

Szombaton délután egy ciráki balesethez riasztották a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. Utóbbira egy súlyos sérülés miatt volt szükség.

Zaol.hu
Súlyos sérülést okozott a mezőgazdasági gép a Dunántúlon, mentőhelikoptert is érkezett a helyszínre

Egy mezőgazdasági munkagép csípte be kezelője kezét

Forrás: Répcelaki tűzoltóság

Közösségi oldalán számolt be a beledi önkéntes tűzoltó egyesület a balesetről. Mint írták, a gép a gépkezelő kezét csípte be, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Az Országos Mentőszolgálat a kisalfold.hu megkeresésére elmondta: egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak légi úton kórházba a mentősök.

További részletek és fotók a kisalfold.hu oldalán. 

A zaol.hu oldalon korábban arról számoltunk be, hogy több mint 400-an sérültek meg munkahelyükön Zala vármegyében 2024-ben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu