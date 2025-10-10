október 10., péntek

Közúti közlekedési baleset

1 órája

Parkoló személygépkocsinak hajtott autójával egy sofőr Zalaegerszegen

Gyuricza Ferenc
Parkoló személygépkocsinak hajtott autójával egy sofőr Zalaegerszegen

A tűzoltók áramtalanították az egyik autót a baleset után

Fotó: Illusztráció

Parkoló autóval ütközött egy személygépkocsi péntek délután Zalaegerszegen, a Gébárti úton, az Ilosvai út közelében – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladhatott csak a forgalom.

