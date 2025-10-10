Parkoló személygépkocsinak hajtott autójával egy sofőr Zalaegerszegen

Parkoló autóval ütközött egy személygépkocsi péntek délután Zalaegerszegen, a Gébárti úton, az Ilosvai út közelében – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladhatott csak a forgalom.

