Közúti közlekedési baleset
1 órája
Parkoló személygépkocsinak hajtott autójával egy sofőr Zalaegerszegen
A tűzoltók áramtalanították az egyik autót a baleset után
Fotó: Illusztráció
Parkoló autóval ütközött egy személygépkocsi péntek délután Zalaegerszegen, a Gébárti úton, az Ilosvai út közelében – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. A műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályán haladhatott csak a forgalom.
Ezt olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Súlyosan megsérült
2025.10.08. 18:44
Borzasztó baleset ért egy rollerest a zalai városban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre