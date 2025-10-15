október 15., szerda

Három jármű ütközött össze

1 órája

Baleset Zalában! Gyorsan hajtott, szabálytalanul előzött, nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülés lett a következménye

Nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett annak a személygépkocsinak a vezetője, amely szerda reggel egy traktorral, valamint egy kisteherautóval is összeütközött Zalaszentgróton. A baleset a Balatoni utcában, a Városmajor utca és a Kisszentgrót utca közötti szakaszon történt.

Gyuricza Ferenc

Mint arról kora délelőtt a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata által közzétett információk alapján már beszámoltunk, a balesetben három jármű volt érintett. Érdeklődésünkre Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: a balesetről reggel 6 óra 50 perckor kaptak jelzést. Az elsődleges vizsgálati adatok alapján egy 29 éves türjei személy Volkswagen Golf típusú személyautóval haladt Zalaudvarnok irányába, s eközben kezdett jelentős sebességgel az előtte közlekedő tehergépkocsi előzésébe, ám arról már nem győződött meg, hogy a manővert biztonságosan be tudja-e fejezni, így a szemből érkező, szabályosan közlekedő New Holland traktor elejének ütközött. 

A baleset során mindhárom járműben jelentős anyagi kár keletkezett

A baleset következtében a személyautó a már megelőzött tehergépkocsinak is nekicsapódott, majd megpördült, s elejével a haladási irányával ellentétesen állt meg. A személygépkocsi sofőrje önerőből nem tudta elhagyni a járművét, ezért őt a tűzoltók és a mentők közösen emelték ki, majd utóbbiak megkezdték a nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseinek ellátását. A baleset során mindhárom járműben jelentős anyagi kár keletkezett. 

 

