Baleset Zalában! Gyorsan hajtott, szabálytalanul előzött, nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülés lett a következménye

Mint arról kora délelőtt a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata által közzétett információk alapján már beszámoltunk, a balesetben három jármű volt érintett. Érdeklődésünkre Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: a balesetről reggel 6 óra 50 perckor kaptak jelzést. Az elsődleges vizsgálati adatok alapján egy 29 éves türjei személy Volkswagen Golf típusú személyautóval haladt Zalaszentgróton Zalaudvarnok irányába, s eközben kezdett jelentős sebességgel az előtte közlekedő tehergépkocsi előzésébe, ám arról már nem győződött meg, hogy a manővert biztonságosan be tudja-e fejezni, így a szemből érkező, szabályosan közlekedő New Holland traktor elejének ütközött.

A baleset során mindhárom járműben jelentős anyagi kár keletkezett

A baleset következtében a személyautó a már megelőzött tehergépkocsinak is nekicsapódott, majd megpördült, s elejével a haladási irányával ellentétesen állt meg. A személygépkocsi sofőrje önerőből nem tudta elhagyni a járművét, ezért őt a tűzoltók és a mentők közösen emelték ki, majd utóbbiak megkezdték a nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseinek ellátását. A baleset során mindhárom járműben jelentős anyagi kár keletkezett.