Baleset Zalában: kikanyarodott a mentőautó elé a Daewoo, összeütköztek - mutatjuk a részleteket

Helyszíni információkból úgy tudjuk, a balesetben érintett mindkét jármű a városközpont irányából haladt, a 75-ös főúton, azaz a Kossuth utcában Rédics felé. Elöl ment a Daewoo márkájú, magyar rendszámú személygépkocsi, mögötte a mentő, amely mind a fény-, mind a hangjelzését használta. A mentő a Béke utcai kereszteződés előtt előzésbe kezdett, ám ezt a személyautó vezetője nem észlelte, s járművével próbált kanyarodni balra, a Táncsics utca felé, így ütközött neki a mentőautó jobb oldalának. A mentő a baleset miatt az út menti füves területre hajtott, ahol egy villanyoszlop is állt. A sofőr ezt sikeresen kikerülte, majd a mentő és egy családi ház kerítéséül szolgáló sövény közé kormányozta a járművet. A balesetben személyi sérülés nem történt.

A baleset a Kossuth, Béke és Táncsics utcák kereszteződésében történt Lentiben

Fotó: Horváth Norbert

A balesetet szenvedett személygépkocsit autómentő vitte el

Fotó: Horváth Norbert

