október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodával határos módon: megúszták...

20 perce

Három autó ütközött az autópályán, feszítővágóval szabadították ki az utasokat

Címkék#baleset#autópálya#roncs#Győr

Súlyos baleset történt hétfőn reggel az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske térségében, írja a feol.hu. A balesetben három gépkocsi volt érintett.

Zaol.hu
Három autó ütközött az autópályán, feszítővágóval szabadították ki az utasokat

Három autó ütközött, egy embert kórházba vittek

Forrás: feol.hu

Fotó: Katvéd/Illusztráció

Az egyik jármű utasa beszorult az összetört roncsba, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A helyszínre érkeztek a mentők is, akik egy nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. További részletek a feol.hu cikkében.

Autópálya-balesetek szinte naponta történnek. Nemrégiben írtunk arról: defektet kapott egy homokot szállító kamion, amely az M5-ösön átborult a szalagkorláton, rakományát pedig az úttestre zúdította.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu