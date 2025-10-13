20 perce
Három autó ütközött az autópályán, feszítővágóval szabadították ki az utasokat
Súlyos baleset történt hétfőn reggel az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske térségében, írja a feol.hu. A balesetben három gépkocsi volt érintett.
Fotó: Katvéd/Illusztráció
Az egyik jármű utasa beszorult az összetört roncsba, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A helyszínre érkeztek a mentők is, akik egy nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. További részletek a feol.hu cikkében.
Autópálya-balesetek szinte naponta történnek. Nemrégiben írtunk arról: defektet kapott egy homokot szállító kamion, amely az M5-ösön átborult a szalagkorláton, rakományát pedig az úttestre zúdította.
