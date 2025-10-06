október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

11 perce

Két autó karambolozott Zalában, az egyik az árokba borult – ezen az úton most nagyon figyeljen!

Címkék#baleset#Letenye#karambol

Zaol.hu

Összeütközött két gépkocsi Letenye és Zajk között, a józsefhegyi településrész melletti útszakaszon, a 7540-es és a 75148-as utak elágazásánál. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt, utóbbit a letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatóságok félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat, jelezte a katasztrófavédelem.

Legutóbb szombaton adtunk hírt zalai karambolról, akkor Nagykanizsán ütközött két autó frontálisan, és a balesetben további két személygépjármű is megsérült. Vasárnap is karambolnál kellett segíteniük a nagykanizsai tűzoltóknak, a megyehatárhoz közel, Somogyban történt közlekedési baleset.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu