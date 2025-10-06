Két autó karambolozott Zalában, az egyik az árokba borult – ezen az úton most nagyon figyeljen!

Összeütközött két gépkocsi Letenye és Zajk között, a józsefhegyi településrész melletti útszakaszon, a 7540-es és a 75148-as utak elágazásánál. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt, utóbbit a letenyei hivatásos tűzoltók áramtalanították. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatóságok félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat, jelezte a katasztrófavédelem.

Legutóbb szombaton adtunk hírt zalai karambolról, akkor Nagykanizsán ütközött két autó frontálisan, és a balesetben további két személygépjármű is megsérült. Vasárnap is karambolnál kellett segíteniük a nagykanizsai tűzoltóknak, a megyehatárhoz közel, Somogyban történt közlekedési baleset.