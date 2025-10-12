Közúti közlekedési baleset
1 órája
Két személygépkocsi ütközött össze Zalában
Összeütközött két személygépkocsi vasárnap délelőtt Keszthelyen, a Festetics György utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre