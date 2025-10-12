október 12., vasárnap

Közúti közlekedési baleset

1 órája

Két személygépkocsi ütközött össze Zalában

Címkék#tűzoltóság#baleset#közlekedés

Gyuricza Ferenc

Összeütközött két személygépkocsi vasárnap délelőtt Keszthelyen, a Festetics György utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. 

 

