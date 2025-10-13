1 órája
Hatalmasat csattant két autó: egyikük nem adta meg az elsőbbséget
Az elmúlt hét sem telt eseménytelenül balesetek szempontjából Zalában. Összegyűjtöttük az elmúlt egy hét híreit.
Hétfőn több autó is árokba csúszott Zalában
Hétfőn a déli órákban két autó karambolozott Letenye és Zajk között. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult.
Este egy másik balesetről kaptunk tájékoztatást: egy kamion és egy személyautó ütközött össze Resznek térségében. Az ütközés következtében az autó az árokba csapódott. Az esettel kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense Czendrei Péter alezredes adott tájékoztatást.
Lakott területen sodródott árokba ez a szép autó
Kedden a déli órákban árokba sodródott egy személyautó Alsópáhokon, a Dózsa György utcában, azaz a 75-ös főúton. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. A mentésben részt vevő tűzoltók később helyszíni fotókat is rendelkezésünkre bocsájtottak.
Száguldozó rolleres gyalogossal ütközött
Szerdán egy elektromos rollerrel közlekedő nőt ért baleset Nagykanizsán. Az esethez két mentőautó és több rendőr érkezett. Mint kiderült, a rolleres nagy sebességgel, csomagokkal, hátizsákkal megpakolva közlekedett a járdán, mikor egy cukrászdából kilépő gyalogossal ütközött és súlyosan megsérült. Az esetről a helyszínre siető kollégáink tudósítottak.
A hétvége sem volt eseménytelen
Parkoló autóval ütközött egy személygépkocsi péntek délután Zalaegerszegen, a Gébárti úton, szombaton pedig árokba csúszott és fennakadt egy betonpilléren egy személyautó szombaton délelőtt Keszthelyen, a Fodor utcában.
Ugyancsak szombaton a 7-es főúton, Becsehelynél karambolozott két autó. Információink szerint egyikük a kereszteződésben nem biztosított elsőbbséget a szabályosan közlekedő másik gépjárműnek.
Vasárnap délelőtt két személygépkocsi ütközött össze Keszthelyen, a Festetics György utcában. A járművekben összesen négyen utaztak.