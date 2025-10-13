Hatalmasat csattant két autó: egyikük nem adta meg az elsőbbséget

Hétfőn több autó is árokba csúszott Zalában

Hétfőn a déli órákban két autó karambolozott Letenye és Zajk között. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult.

Két személyautó ütközött Zajkon

Fotó: Letenye KVŐ

Este egy másik balesetről kaptunk tájékoztatást: egy kamion és egy személyautó ütközött össze Resznek térségében. Az ütközés következtében az autó az árokba csapódott. Az esettel kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense Czendrei Péter alezredes adott tájékoztatást.

Újabb baleset történt hétfőn, ezúttal Resznek térségében Fotó: katasztrofavedelem.hu

Lakott területen sodródott árokba ez a szép autó

Kedden a déli órákban árokba sodródott egy személyautó Alsópáhokon, a Dózsa György utcában, azaz a 75-ös főúton. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. A mentésben részt vevő tűzoltók később helyszíni fotókat is rendelkezésünkre bocsájtottak.

A tűzoltók több fotót is készítettek a helyszínen Fotó: katasztrofavedelem.hu

Száguldozó rolleres gyalogossal ütközött

Szerdán egy elektromos rollerrel közlekedő nőt ért baleset Nagykanizsán. Az esethez két mentőautó és több rendőr érkezett. Mint kiderült, a rolleres nagy sebességgel, csomagokkal, hátizsákkal megpakolva közlekedett a járdán, mikor egy cukrászdából kilépő gyalogossal ütközött és súlyosan megsérült. Az esetről a helyszínre siető kollégáink tudósítottak.

Súlyosan sérült a rolleres hölgy Fotó: Szakony Attila

A hétvége sem volt eseménytelen

Parkoló autóval ütközött egy személygépkocsi péntek délután Zalaegerszegen, a Gébárti úton, szombaton pedig árokba csúszott és fennakadt egy betonpilléren egy személyautó szombaton délelőtt Keszthelyen, a Fodor utcában.

Ugyancsak szombaton a 7-es főúton, Becsehelynél karambolozott két autó. Információink szerint egyikük a kereszteződésben nem biztosított elsőbbséget a szabályosan közlekedő másik gépjárműnek.

A becsehelyi baleset helyszínén készült ez a felvétel Fotó: Horváth Norbert

Vasárnap délelőtt két személygépkocsi ütközött össze Keszthelyen, a Festetics György utcában. A járművekben összesen négyen utaztak.