Iszonyú hírek a szombati tragikus balesetről: dunántúli fiatalemberek égtek halálra az osztrák autópályán 

Egy ittas sofőr előzés közben csapódott két magyar férfi autójába az osztrák autópályán, akik Baranya vármegyéből "egy jobb élet reményében" ingáztak külföldre. A balesetben mindketten életüket veszítették. Egyikük 5 gyermeket nevelt. Megrázó részletek és helyszíni felvételek a bama.hu cikkében.

Zalában legutóbb pénteken adtunk hírt közúti balesetről, akkor szarvasgázolásból lett a baj, de sérülés itt szerencsére nem történt.

A dunántúli autópályán bekövetkezett súlyos karambolnak azonban életveszélyes sérültjei is vannak, méghozzá gyerekek. Ez utóbbi tragikus ütközésről itt írtunk: