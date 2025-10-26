1 órája
Iszonyú hírek a szombati tragikus balesetről: dunántúli fiatalemberek égtek halálra az osztrák autópályán
Öt gyermek maradt apa nélkül - erről a megrázó információról számolt be bama.hu testvérportálunk, miután kiderült: két baranyai fiatal férfi halt meg az A9-es autópályán Ausztriában. Egy részeg osztrák sofőr tarolta le az autójukat.
Esélyük sem volt a túlélésre.
Forrás: bama.hu
Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at
Egy ittas sofőr előzés közben csapódott két magyar férfi autójába az osztrák autópályán, akik Baranya vármegyéből "egy jobb élet reményében" ingáztak külföldre. A balesetben mindketten életüket veszítették. Egyikük 5 gyermeket nevelt. Megrázó részletek és helyszíni felvételek a bama.hu cikkében.
Zalában legutóbb pénteken adtunk hírt közúti balesetről, akkor szarvasgázolásból lett a baj, de sérülés itt szerencsére nem történt.
A dunántúli autópályán bekövetkezett súlyos karambolnak azonban életveszélyes sérültjei is vannak, méghozzá gyerekek. Ez utóbbi tragikus ütközésről itt írtunk:
