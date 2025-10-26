október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Ittas sofőr hajtott az autójukba

1 órája

Iszonyú hírek a szombati tragikus balesetről: dunántúli fiatalemberek égtek halálra az osztrák autópályán 

Címkék#karambol#baleset#Ausztriában

Öt gyermek maradt apa nélkül - erről a megrázó információról számolt be bama.hu testvérportálunk, miután kiderült: két baranyai fiatal férfi halt meg az A9-es autópályán Ausztriában. Egy részeg osztrák sofőr tarolta le az autójukat.

Zaol.hu
Iszonyú hírek a szombati tragikus balesetről: dunántúli fiatalemberek égtek halálra az osztrák autópályán 

Esélyük sem volt a túlélésre.

Forrás: bama.hu

Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

Egy ittas sofőr előzés közben csapódott két magyar férfi autójába az osztrák autópályán, akik Baranya vármegyéből "egy jobb élet reményében" ingáztak külföldre. A balesetben mindketten életüket veszítették. Egyikük 5 gyermeket nevelt. Megrázó részletek és helyszíni felvételek a bama.hu cikkében.

Zalában legutóbb pénteken adtunk hírt közúti balesetről, akkor szarvasgázolásból lett a baj, de sérülés itt szerencsére nem történt.

A dunántúli autópályán bekövetkezett súlyos karambolnak azonban életveszélyes sérültjei is vannak, méghozzá gyerekek. Ez utóbbi tragikus ütközésről itt írtunk:

 

