Brutális balesetek a térségünkben - mutatjuk a legkeményebbeket, és ez csak az elmúlt pár nap szerencsétlen sorozata

Többek között buszbalesetről, vadgázolásról, rolleres szerencsétlenségről és több karambolról is beszámoltak testvérportáljaink. Cikkünkben ezeket gyűjtöttük össze.

Baleset Balatonszárszón Fotó: Siófok HTP

A kisbusz letarolta a kis Peugeot-ot Balatonszárszón

Egy kisbusz egy traktor és egy autó ütközött össze kedden Balatonszárszón - írja a sonline.hu. A siófoki hivatásos és a balatonföldvári önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre. A balesetben a személyautó vezetője sérült meg, őt kórházba szállították. A helyszínen készült fotókat a sonline.hu cikkében találja!

Autó és roller ütközött Győrben

Bérelt rollerrel közlekedett az a fiatal férfi, aki összeütközött egy autóssal Győrben a Tarcsay Vilmos utca és a Türr István utca kereszteződésében. A rollerest könnyebb sérülésekkel kórházba szállították- írja a kisalfold.hu.

Olvasói fotó a rolleres baleset helyszínéről Forrás: kisalfold.hu

Feszítővágóval szabadították ki az embereket az M1-esen

Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél szerdán kora reggel - írja a kemma.hu. A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből.

A kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert.

Zengővárkony közelében vadbaleset történt

A bama.hu számolt be róla, hogy kedden, a kora reggeli órákban Zengővárkony közelében, a 176-os kilométerszelvénynél egy autó szarvassal ütközött. A baleset következtében a személyautó átsodródott a szemközti sávba, s itt egy szemből érkező autóval karambolozott. Mindkét sofőr könnyebben sérült.

Könnyebben sérült meg két sofőr egy vadbaleset során Fotó: bama.hu

Balesetek Tolna vármegyében: rosszul lett egy sofőr

Múlt szerdán egy igen súlyos baleset történt az M9-es autóúton. A teol.hu cikke szerint egy Volkswagen letért az útról, kidöntött egy 15 méteres nyárfát, motorja kiszakadt a karosszériából. A sofőr – aki rosszul lett vezetés közben – könnyű sérülésekkel került kórházba, a mentéshez helikopter is érkezett.

Néhány órával később újabb riasztás érkezett: a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán egy autó lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött. A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak, az utast a mentők kórházba szállították. A részletekről a teol.hu-n olvashat.