október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófaturizmus helyett figyelemfelhívás

1 órája

Brutális balesetek a térségünkben - mutatjuk a legkeményebbeket, és ez csak az elmúlt pár nap szerencsétlen sorozata

Címkék#rolleres#balesetek#személyautó#buszbaleset#autóbusz

Szerencsére Zala vármegyét a közelmúltban többnyire elkerülték a nagyobb balesetek, ám a dunántúli megyékről és Ausztriáról ez már nem mondható el.

Zaol.hu

Többek között buszbalesetről, vadgázolásról, rolleres szerencsétlenségről és több karambolról is beszámoltak testvérportáljaink. Cikkünkben ezeket gyűjtöttük össze.

baleset
Baleset Balatonszárszón Fotó: Siófok HTP

A kisbusz letarolta a kis Peugeot-ot Balatonszárszón

Egy kisbusz egy traktor és egy autó ütközött össze kedden Balatonszárszón - írja a sonline.hu. A siófoki hivatásos és a balatonföldvári önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre. A balesetben a személyautó vezetője sérült meg, őt kórházba szállították. A helyszínen készült fotókat a sonline.hu cikkében találja!

Autó és roller ütközött Győrben

Bérelt rollerrel közlekedett az a fiatal férfi, aki összeütközött egy autóssal Győrben a Tarcsay Vilmos utca és a Türr István utca kereszteződésében. A rollerest könnyebb sérülésekkel kórházba szállították- írja a kisalfold.hu.

Olvasói fotó a rolleres baleset helyszínéről Forrás: kisalfold.hu

Feszítővágóval szabadították ki az embereket az M1-esen

Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél szerdán kora reggel - írja a kemma.hu. A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből. 

A kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert.

Zengővárkony közelében vadbaleset történt

A bama.hu számolt be róla, hogy kedden, a kora reggeli órákban Zengővárkony közelében, a 176-os kilométerszelvénynél egy autó szarvassal ütközött. A baleset következtében a személyautó átsodródott a szemközti sávba, s itt egy szemből érkező autóval karambolozott. Mindkét sofőr könnyebben sérült.

Könnyebben sérült meg két sofőr egy vadbaleset során Fotó: bama.hu

Balesetek Tolna vármegyében: rosszul lett egy sofőr

Múlt szerdán egy igen súlyos baleset történt az M9-es autóúton. A teol.hu cikke szerint egy Volkswagen letért az útról, kidöntött egy 15 méteres nyárfát, motorja kiszakadt a karosszériából. A sofőr – aki rosszul lett vezetés közben – könnyű sérülésekkel került kórházba, a mentéshez helikopter is érkezett. 

Néhány órával később újabb riasztás érkezett: a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán egy autó lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött. A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak, az utast a mentők kórházba szállították. A részletekről a teol.hu-n olvashat.

Buszbaleset Ausztriában: kilencen megsérültek, köztük gyerekek is

Menetrend szerinti autóbusz és egy személyautó ütközött hétfőn a délutáni órákban Telfsben - írta a vaol.hu. Összesen kilencen sérültek meg, főként fiatalok és gyerekek. 

Az autót egy 21 éves nő vezette és egy kereszteződésben ütközött a busszal, de a pontos körülményeket még vizsgálják. A buszon tizenketten utaztak, egy ember súlyosan, a többek könnyen sérültek. A személyautó utasa is súlyosan megsérült a balesetben, míg a sofőr sértetlenül megúszta.

Ma Zalában is történt egy súlyos baleset: három jármű ütközött össze, a személyautó sofőrjét tűzoltók emelték ki a roncsból. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu