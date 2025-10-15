1 órája
Brutális balesetek a térségünkben - mutatjuk a legkeményebbeket, és ez csak az elmúlt pár nap szerencsétlen sorozata
Szerencsére Zala vármegyét a közelmúltban többnyire elkerülték a nagyobb balesetek, ám a dunántúli megyékről és Ausztriáról ez már nem mondható el.
Többek között buszbalesetről, vadgázolásról, rolleres szerencsétlenségről és több karambolról is beszámoltak testvérportáljaink. Cikkünkben ezeket gyűjtöttük össze.
A kisbusz letarolta a kis Peugeot-ot Balatonszárszón
Egy kisbusz egy traktor és egy autó ütközött össze kedden Balatonszárszón - írja a sonline.hu. A siófoki hivatásos és a balatonföldvári önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre. A balesetben a személyautó vezetője sérült meg, őt kórházba szállították. A helyszínen készült fotókat a sonline.hu cikkében találja!
Autó és roller ütközött Győrben
Bérelt rollerrel közlekedett az a fiatal férfi, aki összeütközött egy autóssal Győrben a Tarcsay Vilmos utca és a Türr István utca kereszteződésében. A rollerest könnyebb sérülésekkel kórházba szállították- írja a kisalfold.hu.
Feszítővágóval szabadították ki az embereket az M1-esen
Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél szerdán kora reggel - írja a kemma.hu. A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből.
A kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert.
Zengővárkony közelében vadbaleset történt
A bama.hu számolt be róla, hogy kedden, a kora reggeli órákban Zengővárkony közelében, a 176-os kilométerszelvénynél egy autó szarvassal ütközött. A baleset következtében a személyautó átsodródott a szemközti sávba, s itt egy szemből érkező autóval karambolozott. Mindkét sofőr könnyebben sérült.
Balesetek Tolna vármegyében: rosszul lett egy sofőr
Múlt szerdán egy igen súlyos baleset történt az M9-es autóúton. A teol.hu cikke szerint egy Volkswagen letért az útról, kidöntött egy 15 méteres nyárfát, motorja kiszakadt a karosszériából. A sofőr – aki rosszul lett vezetés közben – könnyű sérülésekkel került kórházba, a mentéshez helikopter is érkezett.
Néhány órával később újabb riasztás érkezett: a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán egy autó lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött. A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak, az utast a mentők kórházba szállították. A részletekről a teol.hu-n olvashat.
Buszbaleset Ausztriában: kilencen megsérültek, köztük gyerekek is
Menetrend szerinti autóbusz és egy személyautó ütközött hétfőn a délutáni órákban Telfsben - írta a vaol.hu. Összesen kilencen sérültek meg, főként fiatalok és gyerekek.
Az autót egy 21 éves nő vezette és egy kereszteződésben ütközött a busszal, de a pontos körülményeket még vizsgálják. A buszon tizenketten utaztak, egy ember súlyosan, a többek könnyen sérültek. A személyautó utasa is súlyosan megsérült a balesetben, míg a sofőr sértetlenül megúszta.
Ma Zalában is történt egy súlyos baleset: három jármű ütközött össze, a személyautó sofőrjét tűzoltók emelték ki a roncsból.