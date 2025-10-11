október 11., szombat

Forgalmi akadály

42 perce

Árokba csúszott egy személyautó Zalában, a tűzoltók emelték le a pillérről

Címkék#tűzoltóság#baleset#árokba csúszott#forgalmi akadály

Gyuricza Ferenc

Árokba csúszott és fennakadt egy betonpilléren egy személyautó szombaton délelőtt Keszthelyen, a Fodor utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik emelőpárna és kézi erő segítségével leemelték a járművet a pillérről, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt. Személyi sérülés nem történt. 

 

