Árokba csúszott egy személyautó Zalában, a tűzoltók emelték le a pillérről

Árokba csúszott és fennakadt egy betonpilléren egy személyautó szombaton délelőtt Keszthelyen, a Fodor utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik emelőpárna és kézi erő segítségével leemelték a járművet a pillérről, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt. Személyi sérülés nem történt.