A személyautót áramtalanították

1 órája

Súlyos baleset a 86-oson, busz karambolozott, 15-en utaztak rajta 

Összeüközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Csorna külterületén, a Bartók Béla úton, azaz a 86-os főút 150-es kilométerénél.

Zaol.hu
Súlyos baleset a 86-oson, busz karambolozott, 15-en utaztak rajta 

A busz utasai megúszták a balesetet

Fotó: Daniel Tadevosyan

A buszon tizenöt ember utazott, akikért mentesítő járat érkezik a helyszínre. A csornai hivatásos tűzoltók a személyautót áramtalanították. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom, jelezte a katasztrófavédelem.

 

