Forgalmi akadály
20 perce
Súlyos baleset a 86-oson, tűzoltók szabadítanak ki feszítővágóval egy embert
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.
