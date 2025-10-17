október 17., péntek

Forgalmi akadály

20 perce

Súlyos baleset a 86-oson, tűzoltók szabadítanak ki feszítővágóval egy embert

Címkék#baleset#kisteherautó#személyautó#katasztrófavédelem

Zaol.hu
Súlyos baleset a 86-oson, tűzoltók szabadítanak ki feszítővágóval egy embert

Illusztráció

Forrás: ZH archívum

Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – közölte a katasztrófavédelem.

