Ütközés a sötétben

4 órája

Kamionbaleset a 86-os főúton Zalában! Az árokba lökte a személygépkocsit a teherautó

Korosa Titanilla
Kamion és személyautó ütközött a 86-os főúton

Fotó: Szőke István tűzoltó őrnagy - Lenti HTP

Hétfőn este kamionnal ütközött egy személygépkocsi a 86-as főúton, Resznek térségében. A baleset következtében az autó árokba sodródott, amelyben ketten utaztak. A teherautó működőképes maradt, így azt a raj egy forgalomtól elzárt területre terelte - adott ki tájékoztatást a katasztrófavédelem még hétfőn este.

baleset-Resznek 86-os főút
Újabb baleset a 86-os főúton

Nem adott elsőbbséget

Az esettel kapcsolatban Czendrei Péter alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy egy osztrák rendszámú személygépkocsi tartott a 7416-os számú úton Lenti felől Csesztreg irányába, és mikor a 86-os főút kereszteződéséhez ért, nem adott elsőbbséget a főúton közlekedő horvát kamionnak és összeütköztek. A teherjármű az autót az árokba lökte. A személygépkocsi két utasa könnyen sérült, őket kórházba szállították.

Hétfőn közúti baleset történt Letenye és Zajk között is, két gépkocsi ütközött a józsefhegyi településrész melletti útszakaszon, a 7540-es és a 75148-as utak elágazásánál.

 

 

