Baleset

2 órája

Súlyos baleset történt a megyehatár közelében, kamion az árokban

Zaol.hu

Árokba borult egy kamion a 8-as főúton, Jánosháza térségében, a 114-es és 115-ös kilométerszelvény között. A sárvári hivatásos és a jánosházai önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották. A rajok áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, jelezte a katasztrófavédelem.

Zalában is történt kamionbaleset a héten: a 86-os főúton, Resznek térségében ütközött teherautó és személyautó még hétfőn. A személyautó két utasa könnyebben meg is sérült.

