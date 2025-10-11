52 perce
A hondás hibázott, de a Suzuki is csúnyán összetört: fotón a 8-ason történt karambol
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a 8-as és a 87-es főút kereszteződésében a szomszéd vármegyében, Kám közelében. Három autó ütközött, írta meg a 112press.hu.
Kám közelében három autó ütközött
Forrás: 112press.hu
Vas vármegyében, Vasvár irányába tartott egy Suzuki személygépkocsi a 8-as főúton, amikor a szemből érkező Honda balra kanyarodott volna, a 87-es főútra. A két autó egymásnak ütközött és megperdült. A Honda ráadásul egy szabályosan közlekedő Opelnek is nekisodródott. A mentők két embert szállítottak kórházba, a Hondát vezető férfi elismerte felelősségét. Brutális helyszíni felvételek a hármas karambolról a 122.press.hu cikkében.
Karambolból, sajnos, Zalának is kijutott a héten. Mint megírtuk: Nagykanizsán, a Vár utcában két személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze szerdán a délutáni csúcsforgalomban. Szerencsére nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős.
